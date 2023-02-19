Сражения от первого лица — подарок поклонникам фильма Пола Верховена.

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Разработчики из независимой студии Offworld Industries представили геймплейный трейлер кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination, действие которого происходит во вселенной научно-фантастического фильма «Звёздный десант». Конечно, здесь ещё важно вспомнить про оригинальный роман 1959-го года, но фильм Пола Верховена имеет не так много общего с первоисточником, как можно было подумать.

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Трейлер заостряет наше внимание на перестрелках в рамках жестокого противостояния с «арахнидами», постройке оборонительных укреплений и битвах с большими боссами. По сложившейся в отношении игр о «Звёздном десанте», сам трейлер оформлен под агитационный материал военной компании Deep Space Vanguard.

Разработчики Starship Troopers: Extermination обещают реализовать в шутере кооперативные забеги на 12 игроков и подарить максимально разнообразный геймплей с большим набором отличительных особенностей. Собственно, вот они:

Три игровых класса. Будет «Штурм», «Поддержка» и «Защита». Геймер сможет выбрать персонажа нужного класса, соответствующего его стилю игры.

Комплексный «оборонительный» геймплей. Нужно возводить стены, башни, боезапасы и многое другое, используя ресурсы, получаемые от перерабатывающих заводов на планете.

Система развития классов: разблокируйте новое оружие, снаряжение и способности для каждого класса, чтобы стать элитным бойцом космического авангарда.

5 уникальных типов жуков — при запуске раннего доступа столкнитесь с вражескими жуками-дроном, воином, стрелком, плазменным гренадером и элитным тигром во время миссий на планете.

Эскалация уровней заражения — повышение уровня угрозы ошибок во время миссий приводит к тому, что в бой вступают более крупные и опасные враги.

Крупномасштабные сражения. Огромная карта с пятью уникальными зонами и роевые сражения с сотнями вражеских жуков на экране создают ощущение всепоглощающей планетарной войны.

Наземная война — отвоёвывайте базы и нефтеперерабатывающие заводы, уничтожайте ульи и выполняйте множество побочных задач, чтобы вырвать контроль над картой из-под угрозы жуков.

Система Ping. Связь является ключевым моментом! Система Ping дает игрокам быстрый и простой способ сообщать товарищам по команде о достопримечательностях, целях, приближающихся врагах и многом другом.

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Starship Troopers: Extermination должна в ранний доступ в текущем году, точные сроки авторы объявят позже.