Открытые бета-тесты современных видеоигр своеобразно заместили собой бесплатные демоверсии. Вот и Diablo IV не стала исключением из нынешнего правила: сегодня стало известно, что открытая «бета» новой части культовой серии пройдёт с 17 по 19 марта для оформивших предварительный заказ и с 24 по 26 марта — для всех остальных.
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Бета-тестирование будет ограничено двадцать пятым уровнем развития персонажа, а в плане сюжета геймеры смогут опробовать пролог и первый акт.
Напомним, что релиз Diablo IV состоится 6 июня. Если, конечно, в ход развития проекта не вмешаются непредвиденные обстоятельства, чего никогда не стоит исключать.