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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Открытое бета-тестирование Diablo IV пройдёт в марте
Всего пару дней, но всё же.
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Открытые бета-тесты современных видеоигр своеобразно заместили собой бесплатные демоверсии. Вот и Diablo IV не стала исключением из нынешнего правила: сегодня стало известно, что открытая «бета» новой части культовой серии пройдёт с 17 по 19 марта для оформивших предварительный заказ и с 24 по 26 марта — для всех остальных.

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Бета-тестирование будет ограничено двадцать пятым уровнем развития персонажа, а в плане сюжета геймеры смогут опробовать пролог и первый акт.

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Напомним, что релиз Diablo IV состоится 6 июня. Если, конечно, в ход развития проекта не вмешаются непредвиденные обстоятельства, чего никогда не стоит исключать.

#blizzard #diablo iv
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