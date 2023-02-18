Всего пару дней, но всё же.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Открытые бета-тесты современных видеоигр своеобразно заместили собой бесплатные демоверсии. Вот и Diablo IV не стала исключением из нынешнего правила: сегодня стало известно, что открытая «бета» новой части культовой серии пройдёт с 17 по 19 марта для оформивших предварительный заказ и с 24 по 26 марта — для всех остальных.

реклама

Бета-тестирование будет ограничено двадцать пятым уровнем развития персонажа, а в плане сюжета геймеры смогут опробовать пролог и первый акт.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Напомним, что релиз Diablo IV состоится 6 июня. Если, конечно, в ход развития проекта не вмешаются непредвиденные обстоятельства, чего никогда не стоит исключать.