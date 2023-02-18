Проще говоря, требования не критичны.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Через месяц с небольшим состоится релиз ремейка Resident Evil 4, и по такому поводу разработчики из Capcom опубликовали на Steam-странице проекта его официальные системные требования. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что они вполне пристойные, особенно, учитывая, какой на дворе год: для нормального воспроизведения игры хватит компьютера уровня чуть выше среднего прямиком из 2016—2017 года.

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Минимальные требования (разрешение 1080p при 45 fps) выглядят следующим образом:

процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 60 fps):

процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

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Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта. В России — только окольными путями или же в формате «народной версии», что, учитывая поведение Capcom в отношении российского рынка, нельзя считать зазорным.