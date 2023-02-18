Через месяц с небольшим состоится релиз ремейка Resident Evil 4, и по такому поводу разработчики из Capcom опубликовали на Steam-странице проекта его официальные системные требования. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что они вполне пристойные, особенно, учитывая, какой на дворе год: для нормального воспроизведения игры хватит компьютера уровня чуть выше среднего прямиком из 2016—2017 года.
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Минимальные требования (разрешение 1080p при 45 fps) выглядят следующим образом:
- процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 60 fps):
- процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта. В России — только окольными путями или же в формате «народной версии», что, учитывая поведение Capcom в отношении российского рынка, нельзя считать зазорным.