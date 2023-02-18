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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 4: рекомендуют GeForce GTX 1070, 16 Гбайт ОЗУ и Intel Core i7-8700
Проще говоря, требования не критичны.
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Через месяц с небольшим состоится релиз ремейка Resident Evil 4, и по такому поводу разработчики из Capcom опубликовали на Steam-странице проекта его официальные системные требования. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что они вполне пристойные, особенно, учитывая, какой на дворе год: для нормального воспроизведения игры хватит компьютера уровня чуть выше среднего прямиком из 2016—2017 года.

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Минимальные требования (разрешение 1080p при 45 fps) выглядят следующим образом:

  • процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p при 60 fps):

  • процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070;
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.
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Релиз ремейка Resident Evil 4 состоится 24 марта. В России — только окольными путями или же в формате «народной версии», что, учитывая поведение Capcom в отношении российского рынка, нельзя считать зазорным.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
3
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у меня 21гб рамы пишет на ультрах,графика вся в фулшд на 1070 на ультре,кроме объёмного тумана(эта настройка уменьшина-она на картинку там не критично влияет просто).Текстур пак там торенты вырезают е...
Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 4: рекомендуют GeForce GTX 1070, 16 Гбайт ОЗУ и Intel Core i7-8700
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Xmast
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хахахер
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если фаркрай 7 будет требовательней чем фаркрай 6,там и так за 20гб ест озу и я ещё объёмный туман уменьшил в ней на 1070 для ультров на фулшд,то не многие в неё вообще поиграют в 7.А такие игры как р...
Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 4: рекомендуют GeForce GTX 1070, 16 Гбайт ОЗУ и Intel Core i7-8700
MaxA
19:32
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