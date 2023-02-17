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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Итоги года Steam: рост аудитории, новые рекорды онлайна и Steam Deck как важный элемент экосистемы
У компании Valve всё традиционно хорошо.
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Компания Valve решила подвести итоги 2022-го года и рассказать, что было сделано за прошедшие 12 месяцев в отношении к цифровому магазину Steam. Как оказалось, немало чего хорошего и полезного для игроков.

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Самое важное озвучим сразу — в конце октября онлайн Steam перевалил за отметку в 30 миллионов пользователей, а в начале января уже текущего года показатель дорос до 33 миллионов человек. В плане скачанного контента цифры получились внушительными: за 2022 год пользователи Steam загрузили 44,7 эксабайта контента, что выше показателей за предыдущий период на 36 %. В рамках осенней распродажи 2022-го года более 1,4 миллиона аккаунтов впервые совершили покупку в Steam, что на 27 % выше по сравнению с осенней акцией с дисконтом в 2021 году.

По основным улучшениям, реализованным в прошедшем году, разработчики в своём отчёте прошлись досконально. Мобильное приложение Steam было существенно переделано, улучшения получили страницы жанров в магазине, список поддерживаемых языков тоже расширился. Для разработчиков игр Valve подготовила статистику использований бета-версий, обновила рекомендации по установке региональных цен и установила довольно жёсткие правила в системе отображения дат релиза.

Напомним также, в феврале 2022-го состоялся запуск портативного ПК Steam Deck, что дополнительно спровоцировало выход большого обновления для режима Big Picture. Ещё в прошлом году были улучшены система ввода в Steam и облачные сохранения, список поддерживаемых геймпадов расширился, SteamOS стабильно получала «обновки».

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Подытоживая свой большой отчёт, специалисты из Valve пообещали и впредь развивать свои программные продукты в соответствии с собственными принципами и стандартами качества.

#steam #valve
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