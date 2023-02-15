Вышедший весной 2021 года экшен Returnal с элементами петли времени был позиционирован как эксклюзив для PlayStation 5. Затем по Сети стали распространяться слухи о возможном выходе проекта на персональных компьютерах, а летом 2022 года уже появились прямые намёки на существование соответствующей версии проекта. Все догадки были подтверждены в декабре прошлого года, и вот, сегодня PC-версия Returnal поступила в продажу. С чем любителей игр, наверное, можно поздравить.
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Игра доступна в Steam, однако в России её приобрести без использования окольных путей, смены региона и прочих махинаций с применением VPN и оплатой через казахстанскую валюту невозможно. Проект создавался под эгидой Sony, которая, в свою очередь, объявила о приостановке своей деятельности в России на неопределённый срок.