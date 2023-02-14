Так никто, вроде, и не просит.

Хотя The Division 2 стала отличной демонстрацией работы над ошибками первой части, в своей сути игра является лишь масштабным обновлением оригинала, поэтому не может считаться полноценной новинкой. В связи с этим по Сети гуляют надежды на то, что Ubisoft готовится к выпуску The Division 3. Мечты добрые, однако сегодня инсайдеры их разрушили, заявив, что на сегодняшний день французская компания не имеет планов на «триквел».

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Возможно, объяснение этому явлению простое: сейчас Ubisoft работает над условно-бесплатным сетевым боевиком The Division Heartland, и создавать ему внутреннего конкурента в компании не желают.

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Напомним, что The Division 2 вышла в свет в 2019 году и разошлась тиражом в 10 миллионов копий. Выпуск обновлений для игры продолжается, контентная поддержка — тоже.