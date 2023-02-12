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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Долгожданная Hogwarts Legacy заняла четыре верхних строчки в недельном чарте продаж в Steam
Ситуация неординарная.
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То, что Hogwarts Legacy уже успела стать главным релизом этого года среди одиночных видеоигр, это неоспоримый факт, который подтверждает как статистика просмотров на Twitch и YouTube, так и данные продаж с «онлайном». И если с просмотрами и «онлайном» всё понятно — статистика общедоступная — то относительно продаж, пока на соответствующую информацию не расщедрится сам издатель, остаётся уповать только на косвенные признаки вроде чарта в Steam. И он сегодня почти наполовину заполнен Hogwarts Legacy: новинка заняла места с первого по четвёртое включительно.

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Причём, что любопытно, первое место заняла не базовая, а Deluxe-версия Hogwarts Legacy. В целом, ничего удивительного в результатах чарта по итогам недели с 5 по 11 февраля нет: как мы уже сказали, Hogwarts Legacy это не только долгожданный проект среди любителей «Гарри Поттера», но и в целом первая крупная ролевая игра в этом году. Куда приятнее тот факт, что Hogwarts Legacy «загнала за Можай» Steam Deck, которому, как мы неустанно повторяем, не место в Steam-чарте.

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12900K за 40тр с началом в Ситилинке
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Десятка лидеров выглядит так:

  • Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition;
  • Hogwarts Legacy;
  • Hogwarts Legacy (предзаказ);
  • Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition (предзаказ);
  • Steam Deck;
  • Project Zomboid;
  • Dead Space (ремейк);
  • Destiny 2 Lightfall + Annual Pass;
  • Dying Light 2;
  • CS:GO Prime Status Upgrade.
#steam #valve #hogwarts legacy
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