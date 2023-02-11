Популярный вампирский симулятор выживания V Rising в скором времени получит масштабное обновление — соответствующую информацию обнародовали разработчики из студии Stunlock. Апдейт должен выйти в мае текущего года, он будет абсолютно бесплатным.
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Сами авторы заявляют, что обновление в первую очередь будет направлено на «укрепление основ игры с помощью новых способов воплощения вампирских фантазий». Ещё в своём сообщении сотрудники Stunlock Studios утверждают, что грядущий апдейт сможет подарить игрокам «незабываемые и разнообразные впечатления». Появятся новые уровни, добавится возможность строить большие и «прокачанные» логова, владеть новыми оружием и приёмами магии, а также столкнуться с новыми боссами и фракциями.
«Данное обновление в первую очередь будет посвящено укреплению наших основ с помощью новых способов воплощения в жизнь фантазии о вампирах. Для нас это означает улучшение имеющихся способов отыгрыша путем предоставления большего количества того, что вы уже любите. Но это также означает добавление большей глубины мира и мастерского связывания вещей воедино. Это время мы хотим использовать для того, чтобы построить игру и подготовить её к появлению высокоуровневого контента, который поможет геймерам раскрыть их потенциал», — описывают грядущее обновление сами разработчики.
Сотрудники Stunlock Studios также хотят переделать в игре систему магии и добавить в неё новый тип предметов — драгоценности, с помощью которых можно будет улучшать и модифицировать заклинания.
V Rising представляет собой многопользовательский экшен с элементами выживания, где особый акцент делается на вампирской тематике. Игроку здесь приходится заниматься обустройством личного замка, вести охоту на несчастных поселенцев и совершенствовать навыки выживания.
Действие «выживастика» происходит в суровом готическом мире, насквозь пропитанном вампирской тематикой. Герой просыпается в гробу, приводит себя в порядок и практически сразу отправляется на строительство и дальнейшее обустройства жилища. Процесс возведения замка показан тут достаточно подробно: сбор камней и дерева, борьба с дикими зверями, поиски укрытия от яркого солнца. Но самое интересное начинается потом, ведь игроку придётся долго и скрупулёзно возводить неприлично огромные помещения замка, расставляя там мебель, развешивая картины и занимаясь благоустройством внешней территории.
Ещё в августе прошлого года продажи V Rising перевалили за 2,5 миллиона копий, а две недели назад было объявлено о 3 миллионах проданных копий. На момент публикации данного материала проект собрал более 52 тысяч отзывов в Steam, из которых 88 % — положительные.