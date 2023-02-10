Что было вполне ожидаемо.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

То, что Hogwarts Legacy — это уже как минимум самый успешный одиночный проект 2023 года, было очевидно ещё пару дней назад после раннего релиза игры для оформивших предварительный заказ. Сегодня, когда состоялся полноценный запуск «для всех», игра уже штурмует вершины статистических успехов.

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В частности, на момент написания данной заметки «онлайн» Hogwarts Legacy в Steam превысил 675 тысяч пользователей и стремится вверх. Каким будет максимальный рекорд, узнаем уже на выходных — при том уровне «хайпа», который сложился вокруг данного проекта, будет вполне справедливо рассчитывать на миллион человек одновременно.

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Что до пользовательских рейтингов, то в Steam он составляет 95 %, что можно коротко описать как «безусловный шедевр». Учитывая, что ранее многие люди отзывались о местном геймплее и персонажах весьма прохладно, увидеть такие оценки было удивительно.