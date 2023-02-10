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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Бюджет отечественного ролевого боевика «Смута» увеличится
Ясно, понятно.
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На сегодняшний день российский геймдев, особенно, что касается истинно отечественных проектов, можно описать одним выражением: «шаром покати». Серьёзные игры практически не производятся, высокобюджетный сегмент вообще недоступен из-за отсутствия компаний, готовых вкладывать огромные средства в проекты с неизвестным, особенно в текущих реалиях, выхлопом. На фоне всего этого очень странной выглядит новость о том, что отечественный ролевой экшен «Смута» увеличит свой бюджет без малого в два раза.

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Как сообщают «Ведомости», АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) планирует осуществить новый транш в рамках государственной поддержки «Смуты». Если ранее разработчики из Cyberia Nova уже получили 260 миллионов рублей, то теперь готовится сопоставимый с предыдущим транш, что увеличит объём финансирования проекта примерно до 500 миллионов рублей.

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Предполагается, что «Смута» выйдет в свет в этом году, но учитывая, что проект только начинает осваивать вкладываемые в него деньги, то данный прогноз становится всё более фантастическим.

#смута #cyberia nova
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