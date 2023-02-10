Разработчики из независимой студии Ironwood представили новый трейлер Pacific Drive — необычного симулятора выживания, в котором игрокам придётся заниматься исследованием окружения, используя колёсную технику.
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Место действия Pacific Drive — тоже, представьте себе, зона отчуждения. Для главного героя автомобиль станет единственным спасательным кругом, с помощью которого он будет выживать в этом враждебном месте. Для этого нужно собирать ресурсы на заброшенных исследовательских объектах, загружая ими багажник машины. Сами авторы называют своё произведение «гоночным приключением на выживание».
По ходу действия герою придётся столкнуться со сверхъестественными опасностями, которые станут поджидать его абсолютно в каждой экспедиции. Именно поэтому ему нужно будет как можно быстрее создать свою мини-базу в заброшенном гараже. Там герой сможет заняться исследованием новых деталей, настройкой своего автомобиля и планированием маршрутов вглубь Зоны.
«Езжайте быстро и держите свои инструменты под рукой: ремонтируйте машину, меняйте детали и собирайте полезные материалы. Опередите шторм, сталкиваясь со странными опасностями в мире, который меняется с каждым путешествием в Зону.
Собирайте ресурсы, чтобы создавать новое оборудование для своей машины и строить новые станции в гараже. Твоя машина, твой путь — настройте свой фургон, как хотите, экспериментируя с различным оборудованием, чтобы перемещаться по коварному ландшафту, и при этом хорошо выглядеть. Раскройте тайну олимпийской зоны отчуждения, заброшенного исследовательского центра в заполненной аномалиями версии тихоокеанского северо-запада», — гласит официальное описание проекта в Steam.
Релиз Pacific Drive должен состояться в текущем году, точную дату разработчики пока не готовы назвать.