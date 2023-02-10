Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: геймплейный трейлер Pacific Drive про выживание в зоне отчуждения в компании с автомобилем
«Колёсный» выживач, в общем.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Разработчики из независимой студии Ironwood представили новый трейлер Pacific Drive — необычного симулятора выживания, в котором игрокам придётся заниматься исследованием окружения, используя колёсную технику.

реклама

Место действия Pacific Drive — тоже, представьте себе, зона отчуждения. Для главного героя автомобиль станет единственным спасательным кругом, с помощью которого он будет выживать в этом враждебном месте. Для этого нужно собирать ресурсы на заброшенных исследовательских объектах, загружая ими багажник машины. Сами авторы называют своё произведение «гоночным приключением на выживание».

По ходу действия герою придётся столкнуться со сверхъестественными опасностями, которые станут поджидать его абсолютно в каждой экспедиции. Именно поэтому ему нужно будет как можно быстрее создать свою мини-базу в заброшенном гараже. Там герой сможет заняться исследованием новых деталей, настройкой своего автомобиля и планированием маршрутов вглубь Зоны.

«Езжайте быстро и держите свои инструменты под рукой: ремонтируйте машину, меняйте детали и собирайте полезные материалы. Опередите шторм, сталкиваясь со странными опасностями в мире, который меняется с каждым путешествием в Зону.

Собирайте ресурсы, чтобы создавать новое оборудование для своей машины и строить новые станции в гараже. Твоя машина, твой путь — настройте свой фургон, как хотите, экспериментируя с различным оборудованием, чтобы перемещаться по коварному ландшафту, и при этом хорошо выглядеть. Раскройте тайну олимпийской зоны отчуждения, заброшенного исследовательского центра в заполненной аномалиями версии тихоокеанского северо-запада», — гласит официальное описание проекта в Steam.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Релиз Pacific Drive должен состояться в текущем году, точную дату разработчики пока не готовы назвать.

#ironwood studios #pacific drive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«S.T.A.L.K.E.R. на колёсах»: анонсирован атмосферный «выживач» Pacific Drive про поездки в Зону на автомобиле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
34
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
12
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
Стоит ли покупать Xbox series X
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
25
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
17
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3

Сейчас обсуждают

♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
14:00
Спасибо за подарок
Правительство ЮАР объявило режим национального бедствия из-за ситуации в энергетике
Kolyvan
14:00
За год войны его никто не видел в Украине. На видео он стреляет в поле. Где доказательства ,что это зона военных действий? Покажи хоть одно видео с дрона, где он в бою применяется или подбитого. За вс...
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
Василий Алексеев
13:56
Свиноблогеры визжат - значит хорошая игра, надо брать!
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
motorocker1977
13:53
А чего с рапторами не так? Нашлёпали гомна для распила бабок?
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
Neshesha
13:52
Спасибо за уточнение, не видел данную новость.
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
Neshesha
13:52
Но они же вроде вышли не в 2022? могу ошибаться. Тут указывал сериалы, которые стартанули именно в 2022.
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
Антон Глазунов
13:51
Хорошо, что уничтожение проклятых Хаймерсов не требует подтвержения!
В ходе боев на территории ЛНР российская армия потеряла один БМПТ "Терминатор"
Анатолий Шведцов
13:51
просто пенсионеры стоят в очереди за хлебом и содют картоплю
"Вот теперь русские будут драться по-настоящему" - На Западе начинают понимать, что происходит
Stabilitron_D814
13:50
1899 2-ой сезон отменили, можете не смотреть.
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
Вячеслав Ташпулатов
13:47
Отличная подборка, с женой обязательно посмотрю. Спасибо
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем