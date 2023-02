Может, это и не так плохо.

Разработчики из студии Don’t Nod, которые когда-то подарили нам эпизодическое приключение Life is Strange, анонсировали свой новый проект. Игра получила название Harmony: The Fall of Reverie, в ней вновь делается основной упор на повествование.

Отличительная особенность Harmony: The Fall of Reverie — визуальный стиль, который отличает её от предыдущих проектов студии. Действие игры происходит в будущем, где мегакорпорация контролирует жителей города Альма. Главную героиню зовут Полли, она возвращается домой после пары лет отсутствия в поисках пропавшей матери. Очень быстро Полли понимает, что её родные места изменились до неузнаваемости, но одно большое обстоятельство вносит свои коррективы.

Дело в том, что Полли обладает уникальной способностью заглядывать в другой мир, где обитают, представьте себе, сущности, вдохновляющие человечество: Хаос, Слава, Блаженство, Власть, Связь и Истина. Сама героиня превращается в богиню Гармонию, ей предстоит выбрать сущность, которая и будет управлять остальными. Баланс между мирами в какой-то момент начнёт рушиться с невероятными последствиями.

Полли (она же Гармония) будет вынуждена постоянно принимать непростые решения, которые откроют для неё разные пути развития двух вселенных. Звучит это всё запутанно, но для нас важно знать, что Harmony: The Fall of Reverie — игра про выбор и последствия, как и принято у разработчиков из Don’t Nod. Приключение должно порадовать удивительной историей с харизматичными персонажами, уникальным визуальным стилем (понятно уже и сейчас), а также саундтреком от композитора Лены Рэйн.

«Погрузитесь в повседневную жизнь средиземноморского города и познакомьтесь с его жителями с помощью персонажей, полностью озвученных и анимированных. Наслаждайтесь очаровательным саундтреком от отмеченного наградами композитора Лены Рейн.

Слава, Блаженство, Власть, Хаос, Связь и Истина — совершенно разные сущности со своими собственными личностями, целями и мнениями о том, как улучшить ситуацию. Вы узнаете каждого из них, посетив Ревери в своих снах как Гармонию, но только вы лучше всех знаете, как Полли, что нужно вашему миру», — гласит официальное описание к игре.

Релиз Harmony: The Fall of Reverie должен состояться в июне текущего года на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.