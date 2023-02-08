Динамичный такой.

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Разработчики из студии Respawn Entertainment представили геймплейный трейлер нового сезона Apex Legends. В свежем видео нам показали ключевые особенности крупного обновления «Разгул». Авторы уделили время режиму «Командный бой насмерть» в формате «6 на 6», показали переработанные классы с уникальными перками и штурмовую винтовку «Возмездие».

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Ещё в ролике показали некоторые способности обновлённых классов. Например, штурмовики будут получать дополнительные боеприпасы, а разведчики смогут сканировать местность с помощью специальных вышек для определения местоположения врагов.

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Напомним, релиз обновления «Разгул» запланирован на 14 февраля текущего года.