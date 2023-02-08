Разработчики из студии Respawn Entertainment представили геймплейный трейлер нового сезона Apex Legends. В свежем видео нам показали ключевые особенности крупного обновления «Разгул». Авторы уделили время режиму «Командный бой насмерть» в формате «6 на 6», показали переработанные классы с уникальными перками и штурмовую винтовку «Возмездие».
реклама
Ещё в ролике показали некоторые способности обновлённых классов. Например, штурмовики будут получать дополнительные боеприпасы, а разведчики смогут сканировать местность с помощью специальных вышек для определения местоположения врагов.
рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
Напомним, релиз обновления «Разгул» запланирован на 14 февраля текущего года.