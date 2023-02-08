Ужастик SOMA, ставший для многих ценителей жанра настоящим культовым проектом, давно уже просит продолжения. В настоящее время студия Frictional Games занята производством Amnesia The Bunker, и когда данная игра выйдет в свет в конце весны, без дела в коллективе сидеть не будут. О том, что разработчики уже потихоньку прорабатывают свой следующий проект, сообщил творческий руководитель Frictional Games Фредерик Олссон.
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По словам Олссона, следующая игра студии будет напоминать SOMA в плане научно-фантастического сеттинга вкупе с поднятием философских вопросов. В подробности, естественно, в студии вдаваться не стали, да и вряд ли они на данном этапе вообще имеются. Важно понимать, что Frictional Games — относительно небольшой коллектив, который не может позволить себе активное параллельное производство двух игр сразу. Так что после Amnesia The Bunker нам придётся ждать ещё не один год, прежде чем на свет появится духовный наследник SOMA.