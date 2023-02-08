Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы ужастика SOMA готовят его духовного наследника
Но когда это всё будет, пока остаётся только гадать.
рекомендации
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Ужастик SOMA, ставший для многих ценителей жанра настоящим культовым проектом, давно уже просит продолжения. В настоящее время студия Frictional Games занята производством Amnesia The Bunker, и когда данная игра выйдет в свет в конце весны, без дела в коллективе сидеть не будут. О том, что разработчики уже потихоньку прорабатывают свой следующий проект, сообщил творческий руководитель Frictional Games Фредерик Олссон.

реклама

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
-19% на 13900KF - цены рухнули
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

По словам Олссона, следующая игра студии будет напоминать SOMA в плане научно-фантастического сеттинга вкупе с поднятием философских вопросов. В подробности, естественно, в студии вдаваться не стали, да и вряд ли они на данном этапе вообще имеются. Важно понимать, что Frictional Games — относительно небольшой коллектив, который не может позволить себе активное параллельное производство двух игр сразу. Так что после Amnesia The Bunker нам придётся ждать ещё не один год, прежде чем на свет появится духовный наследник SOMA.

#frictional games #soma
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Amnesia The Bunker выйдет на два месяца позже — разработчики много болели и не успевают доделать игру в срок
Решение головоломок — в свежем геймплейном видео Amnesia The Bunker
Искусство открывания дверей — в свежем геймплее Amnesia The Bunker
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
30
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
12
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
18
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
17
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
38
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
76
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1
Артиллерия России будет использовать передовые снаряды «Краснополь» для уничтожения западных танков
7

Сейчас обсуждают

Winssy
16:48
Да уж.. Фанатики правду принять не способны, даже когда она у них перед газами.
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
BOLNICHKA39
16:45
Более интересно, то что даже сейчас не каждый ютубер делает 4к контент, в основном 1080р, а если по старее ролики, так там 720р а то и ниже, потому это интересно не только для тех у кого не быстрый ин...
Google начинает широкое развёртывание Chrome 110 с поддержкой NVIDIA RTX Super Resolution
Spambomber_35
16:43
Ты голодуваешь? Жёлудь хочешь?
Британия собирается передать Украине дальнобойное оружие и подготовить пилотов истребителей
Spambomber_35
16:42
Хрюква, так ты никогда на мивину не заработаешь.
Корпорация Capcom планирует продать более 40 миллионов копий игр к апрелю 2023
REY_B_
16:42
Россия делает военные самолёты всех типов. Произвести гражданский самолёт для неё технической проблемы не составляет. Проблема лишь во вредителях. Да, да, тех самых вредителей, которые "нам не нужно с...
Как выживает авиации РФ под гнётом санкций, и когда Superjet 100 получит отечественный двигатель
pOdOnOg
16:40
Ду ну и всралось это недоразумение..
Видеокарта 3Dfx Voodoo 5 6000 продается на eBay почти за 13 тысяч долларов
xenta_83
16:39
А что не так с ценой? Через Казахстан мне делюкс издание обошлось в 2500 рублей со всеми комиссиями.
Первый взгляд на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
EDDISON
16:36
c длсс даже 2060 тянет в 4к ))
Hogwarts Legacy запустили на GTX 750Ti, а RTX 3060Ti за счёт DLSS справляется с ультра графикой
Евгений Шрайнер
16:32
Как бы они могут пошлину к чему угодно привязывать. Но если Индия, Китай и прочие будут и дальше покупать нефть по цене 50 долларов и меньше, денег не прибавиться. А вот Индия и Китай смогут хорошо на...
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
REY_B_
16:31
Если китайцы собьют беспилотник за миллиард баксов.... То жизнь пилотов конечно не пострадает. Но и победу в войне это совсем не приблизит, и потерь меньше не станет.
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем