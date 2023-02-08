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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Hogwarts Legacy ещё толком не вышла, а в Steam в неё уже играют более 310 тысяч человек
К вопросу о принципиальности людей в деле оформления предзаказов. Нет её — принципиальности.
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Формально Hogwarts Legacy выйдет в свет только 10 февраля, однако для многих геймеров доступ к новинке открылся ещё вчера вечером. Таким образом издательство решило поддержать тех, кто оформили на Hogwarts Legacy предварительные заказы. Хотя никакого практического смысла в оформлении предзаказов на видеоигры в наши дни нет, а подобные действия считаются развращающими издателей и разработчиков, огромную часть геймеров это не останавливает: на момент публикации данной заметки в Hogwarts Legacy в одном только Steam пиковый «онлайн» превысил 310 тысяч человек.

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При этом стоит помнить, что поскольку формально релиз игры ещё не состоялся, её пользовательских оценок в Steam также пока нет. Тем не менее, многие стримеры отзывались о Hogwarts Legacy в лучшем случае нейтрально, отмечая достойную проработку локаций, но очень слабую сюжетную линию, плохо проработанных персонажей и в целом скучный игровой процесс. Через пару дней узнаем, что думают о Hogwarts Legacy непосредственно в народе. Vox populi, так сказать.

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Напомним, что Hogwarts Legacy повествует о событиях, произошедших в мире «Гарри Поттера» за сотню лет до описанных в романах Джоан Роулинг. Нам в роли талантливого студента необходимо решить судьбу волшебного мира и раскрыть его древнюю тайну.

#hogwarts legacy
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