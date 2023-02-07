И в этом ролике есть на что посмотреть.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Журналисты из авторитетного издания IGN продолжают пользоваться своим высоким уровнем авторитета и преобразовывать его в качественный контент для игровой общественности. Сегодня, например, нашему вниманию представили 9-минутную видеозапись игрового процесса Star Wars Jedi Fallen Order.

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В нижеуказанном ролике продемонстрирован отрывок сюжетной линии, в ходе которой наш главный герой Кэл Кестис терпит крушение на некой планете Koboh (это если журналисты IGN не опечатались и не имели в виду Koboth) и вынужден искать помощь, чтобы восстановить работоспособность своего корабля.

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Релиз Star Wars Jedi Survivor состоится 28 апреля на актуальных платформах, коими в наше время считаются только PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что действие «Выжившего» разворачиваются спустя пять лет после событий «Павшего Ордена», так что наш главный герой больше не беспомощный ученик с большим потенциалом, а самый настоящий опытный джедай, и игра собирается в полной мере это отразить.