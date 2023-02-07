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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Take-Two отчиталась о слабом финансовом квартале и готовности к сокращениям персонала
Зато у GTA V уже 175 миллионов проданных копий.
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На игровую индустрию в минувшем году наложился не только «отходняк» от пандемии, но и в целом тревожная геополитическая обстановка, закономерно снижающая доходы населения и вынуждающая его быть разумнее в плане трат свободных средств. Естественно, первые затраты, от которых можно отказаться — это всё, что связано с развлечениями, вот различные связанные с видеоиграми компании и несут убытки и готовятся к сокращениям.

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Не стала исключением и Take-Two Interactive, отчитавшаяся по итогам третьего квартала 2022/2023 финансового года о чистой выручке, не дотянувшей до прогнозируемой. Всего за указанный период компании удалось заработать $1,41 млрд, при этом 95 % всех продаж игр пришлись на цифровые копии.

Дополнительно Take-Two заявила о достижении Grand Theft Auto V отметки в 175 миллионов проданных копий, а Red Dead Redemption 2 — 50 миллионов копий. До 2025 финансового года компания рассчитывает выпустить без малого 90 видеоигр различного класса, жанров и бюджета.

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Не обошлось и без совсем грустных новостей: компания сократит расходы на 50 миллионов долларов, что приведёт к увольнениям сотрудников. Руководство Take-Two успокаивает, что сокращения персонала будут незначительными, но факт остаётся фактом.

#grand theft auto v #take-two interactive
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