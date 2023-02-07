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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер масштабной стратегии The Great War: Western Front в декорациях Первой мировой войны
Сражения и ещё раз сражения — ключевая тема ролика.
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Разработчики из компании Petroglyph Games представили трейлер The Great War: Western Front — масштабной военной стратегии, действие которой происходит в декорациях Первой мировой войны. Ролик акцентирует внимание зрителя на многообразии здешних боевых действий.

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В трейлере большой упор делается на масштабе сражений, ведь это стратегия про управление войсками и не только. Можно увидеть окопные бои, танковые сражения, изрытые снарядами бескрайние поля и многие другие атрибуты той эпохи.

В игре The Great War: Western Front нужно будет выбрать подходящую фракцию и привести её к победе. Геймеру предоставят возможность командовать армиями в жестоких сражениях в режиме реального времени, а определять ход всей войны нужно будет в пошаговом стратегическом режиме.

В роли командующего театром военных действий игрок столкнётся с пошаговой большой стратегией, в которой ему предстоит управлять развёртыванием войск, исследованием технологий и тщательным продумыванием распределения ресурсов по всему Западному фронту.

А уже в качестве фронтового командира геймеру придётся командовать частями и подразделениями в боях уже в режиме реального времени.

Ключевая особенность The Great War заключается в том, что игра запоминает состояние полей битв. По мере продвижения по Западному фронту пользователь станет возвращаться на места былых сражений, которые «всё ещё сохраняют шрамы и разрушения», полученные в результате предыдущих сражений. Например, на поле боя останутся воронки от артиллерийских снарядов, сельские пейзажи покроются окопами и следами танков, а траншеи и укрепления останутся там, где их построил игрок.

Всего для The Great War: Western Front проектируется четыре режима: кампания, исторические битвы, схватки и сетевые сражения. Игра разрабатывалась в сотрудничестве с Имперским военным музеем в Лондоне. Разработчики утверждают, что знания сотрудников музея помогли им максимально точно отобразить этот поворотный момент в истории.

«Возглавьте исторические пехотные части, вооруженные актуальным на тот период оружием, артиллерией и танками. Почувствуйте себя настоящим полководцем Первой мировой войны, продумайте тактику и разворачивайте войска по всему Западному фронту.

Играйте за Антанту или Центральные державы, принимая тактические и стратегические решения, которые должны обеспечить победу как непосредственно на поле боя, так и на всём театре военных действий. Каждая кампания будет уникальной. Каждое принятое вами решение, даже самое незначительное, способно повлиять на исход войны. Внедряйте новые военные технологии раньше срока, если вам удалось исследовать их быстрее. В ваших руках возможность изменить ход войны и всей истории!» — гласит официальное описание к игре.

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The Great War: Western Front поступит в продажу 30 марта эксклюзивно на ПК.

#the great war western front #petroglyph games
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Анонсирована The Great War: Western Front — тактическая стратегия про Первую мировую войну с глубокой проработкой всех аспектов
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