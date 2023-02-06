Дальше дело за пользовательскими оценками, которые куда важнее.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Несмотря на то, что глобальный релиз Hogwarts Legacy состоится только 10 февраля, у предзаказчиков расширенного издания имеется небольшой приятный бонус: трёхдневный ранний доступ. Таким образом, фактически Hogwarts Legacy выйдет завтра, 7 февраля, ну а сегодня, за день до релиза, издательство сняло эмбарго на публикацию рецензий на новинку.

реклама

Благодаря этому выяснилось, что Hogwarts Legacy, как и следовало ожидать, оказалась достойной игрой во вселенной «Гарри Поттера». Обозреватели заверяют своих читателей в том, что перед ними именно тот проект, о котором они долго мечтали, и создавался он при этом с учётом упоминавшихся только в книгах деталей. Таким образом, уровень проработки Hogwarts Legacy вызвал у первых обозревателей и критиков неописуемый восторг.

На момент публикации данной заметки средний рейтинг Hogwarts Legacy на Metacritic составлял 86 баллов из 100 возможных. Данная оценка свидетельствует о том, что до звания шедевра проекту очень далеко — в частности, рецензенты упоминают слабенькие сторонние квесты и скучную систему крафтинга — но фанатам вселенной к прохождению строго рекомендуется.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Игра будет доступна на PC и консолях текущего поколения.