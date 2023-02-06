Несмотря на то, что глобальный релиз Hogwarts Legacy состоится только 10 февраля, у предзаказчиков расширенного издания имеется небольшой приятный бонус: трёхдневный ранний доступ. Таким образом, фактически Hogwarts Legacy выйдет завтра, 7 февраля, ну а сегодня, за день до релиза, издательство сняло эмбарго на публикацию рецензий на новинку.
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Благодаря этому выяснилось, что Hogwarts Legacy, как и следовало ожидать, оказалась достойной игрой во вселенной «Гарри Поттера». Обозреватели заверяют своих читателей в том, что перед ними именно тот проект, о котором они долго мечтали, и создавался он при этом с учётом упоминавшихся только в книгах деталей. Таким образом, уровень проработки Hogwarts Legacy вызвал у первых обозревателей и критиков неописуемый восторг.
На момент публикации данной заметки средний рейтинг Hogwarts Legacy на Metacritic составлял 86 баллов из 100 возможных. Данная оценка свидетельствует о том, что до звания шедевра проекту очень далеко — в частности, рецензенты упоминают слабенькие сторонние квесты и скучную систему крафтинга — но фанатам вселенной к прохождению строго рекомендуется.
Игра будет доступна на PC и консолях текущего поколения.