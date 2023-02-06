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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
У духовного наследника культовых «Корсаров» появилась демоверсия в Steam
Так что всю наследственность можно оценить самостоятельно.
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В начале января разработчики из студии Mauris, отвечающие за производство Corsairs Legacy — пиратского боевика с явным закосом под старых-добрых «Корсаров» — пообещали, что в феврале предоставят всем желающим возможность опробовать своё творение напрямую в рамках фестиваля демоверсий в Steam. Непосредственно фестиваль стартует в Steam сегодня вечером, но демоверсия непосредственно Corsairs Legacy появилась уже сейчас.

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В рамках демоверсии игроки смогут поучаствовать в морских баталиях, оценив не только непосредственно бои с участием корабельных пушек, но и включая в себя механику абордажа враждебного судна.

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Важно понимать, что работы у студии Mauris предстоит ещё вагон и маленькая тележка, а демоверсия не отражает качества и функционального богатства финальной версии Corsairs Legacy. Учитывая всё это, логично предположить, что под 2023-м годом выпуска разработчики подразумевают разве что самый его конец.

#corsairs legacy #mauris
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