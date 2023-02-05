Обогнав даже Steam Deck, которому тут не место.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Еженедельные чарты продаж в Steam публикуются каждое воскресенье, однако мы в редакции уже перестали обращать на них внимание, если только в них не происходит чего-то действительно интересного. Практически всегда первую строчку в чарте занимает Steam Deck, который, как мы неустанно повторяли, не должен вообще в этом чарте находиться, поэтому когда та или иная игра обгоняет данный портативный ПК от Valve, то это уже само по себе становится поводом, достойным рассмотрения. И сегодня такой игрой стала Hogwarts Legacy по предварительному заказу, которая заняла не только первую, но и четвёртую строчки в чарте за период с 29 января по 4 февраля включительно.

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Удивительного в этом, учитывая, что релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, не так уж много, но сам факт любви геймеров к волшебному миру «Гарри Поттера», хоть и самого волшебника-очкарика и его друзей в игре не будет, даёт о себе знать. Также сразу два места в чарте — третье и восьмое — занял ремейк Dead Space, что, учитывая его новизну и высокие пользовательские оценки, вполне логично и предсказуемо.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В целом десятка лидеров продаж выглядит следующим образом: