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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Hogwarts Legacy стала лидером недельного чарта продаж в Steam
Обогнав даже Steam Deck, которому тут не место.
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Еженедельные чарты продаж в Steam публикуются каждое воскресенье, однако мы в редакции уже перестали обращать на них внимание, если только в них не происходит чего-то действительно интересного. Практически всегда первую строчку в чарте занимает Steam Deck, который, как мы неустанно повторяли, не должен вообще в этом чарте находиться, поэтому когда та или иная игра обгоняет данный портативный ПК от Valve, то это уже само по себе становится поводом, достойным рассмотрения. И сегодня такой игрой стала Hogwarts Legacy по предварительному заказу, которая заняла не только первую, но и четвёртую строчки в чарте за период с 29 января по 4 февраля включительно.

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Удивительного в этом, учитывая, что релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, не так уж много, но сам факт любви геймеров к волшебному миру «Гарри Поттера», хоть и самого волшебника-очкарика и его друзей в игре не будет, даёт о себе знать. Также сразу два места в чарте — третье и восьмое — занял ремейк Dead Space, что, учитывая его новизну и высокие пользовательские оценки, вполне логично и предсказуемо.

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В целом десятка лидеров продаж выглядит следующим образом:

  • Hogwarts Legacy (предзаказ);
  • Steam Deck;
  • Dead Space (ремейк);
  • Hogwarts Legacy Digital Deluxe (предзаказ);
  • Undisputed;
  • HiFi Rush;
  • Project Zomboid;
  • Dead Space Deluxe;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Call of Duty Modern Warfare II.
#steam #valve #hogwarts legacy
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