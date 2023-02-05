Еженедельные чарты продаж в Steam публикуются каждое воскресенье, однако мы в редакции уже перестали обращать на них внимание, если только в них не происходит чего-то действительно интересного. Практически всегда первую строчку в чарте занимает Steam Deck, который, как мы неустанно повторяли, не должен вообще в этом чарте находиться, поэтому когда та или иная игра обгоняет данный портативный ПК от Valve, то это уже само по себе становится поводом, достойным рассмотрения. И сегодня такой игрой стала Hogwarts Legacy по предварительному заказу, которая заняла не только первую, но и четвёртую строчки в чарте за период с 29 января по 4 февраля включительно.
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Удивительного в этом, учитывая, что релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, не так уж много, но сам факт любви геймеров к волшебному миру «Гарри Поттера», хоть и самого волшебника-очкарика и его друзей в игре не будет, даёт о себе знать. Также сразу два места в чарте — третье и восьмое — занял ремейк Dead Space, что, учитывая его новизну и высокие пользовательские оценки, вполне логично и предсказуемо.
В целом десятка лидеров продаж выглядит следующим образом:
- Hogwarts Legacy (предзаказ);
- Steam Deck;
- Dead Space (ремейк);
- Hogwarts Legacy Digital Deluxe (предзаказ);
- Undisputed;
- HiFi Rush;
- Project Zomboid;
- Dead Space Deluxe;
- Red Dead Redemption 2;
- Call of Duty Modern Warfare II.