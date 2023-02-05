А ведь когда-то игры продавались на дисках и не просили выхода в Сеть.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Разработчики из студии Smilegate совместно с Remedy Entertainment объявили о прекращении поддержки экшена CrossfireX. Серверы проекта будут отключены уже 18 мая, а сам он довольно короткую жизнь и не смог обрести подлинную популярность среди игроков.

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CrosfireX —это динамичный шутер от первого лица, мультиплеер которого был представлен различными режимами, классическими и не очень, а сюжетная кампания изо всех сил пыталась подарить кинематографический опыт.

У данной игры довольно интересная судьба, ведь CrossfireX — это консольная версия ПК-шутера Crossfire, при создании которого явно учитывался опыт и многочисленные наработки создателей Counter-Strike. Проект был запущен аж в 2007 году (то есть, ПК-версия) и практически сразу обрёл популярность у игроков из Китая и Южной Кореи. Те самые финны из Remedy Entertainment создавали для CrossfireX одиночную сюжетную кампанию, а сотрудники Smilegate занимались поддержкой и развитием мультиплеера.

Шутер CrossfireX вышел на Xbox One, Xbox Series X|S всего лишь год назад — 10 февраля 2022-го. Приметное разделение игры на два компонента (одиночный и многопользовательский режимы) было обозначено там сразу. Забавно, что одиночная часть тоже оказалась поделена на две части: Operation Catalyst и Operation Spectre. Первая из перечисленных считалась бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass, а вот вторая была доступна в виде платного дополнения.

«С момента запуска игры мы без устали работали над тем, чтобы довести её до уровня, которым мы все можем гордиться. На протяжении всего этого времени мы считали своими честью и удовольствием поддерживать игроков. Прийти к такому решению было нелегко, но нам остаётся с гордостью заявить, что наши игроки были удивительно активны, увлечены и полны энтузиазма, работая с нами над созданием игры, которая была бы интересной и приятной для всех», — написали разработчики в своём прощальном сообщении по поводу закрытия CrossfireX.

Шутер от Smilegate и Remedy Entertainment уже недоступен для покупки. Геймерам также заблокировали возможность покупать премиум-валюту, но разрешили потратить оставшиеся внутриигровые сбережения на такие же предметы. Также на покупки, сделанные в течение последних 14 дней, можно будет оформить возврат средств.

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И последнее важное уточнение: после 18 мая, на которое намечено отключение серверов CrossfireX, недоступной окажется даже одиночная кампания.