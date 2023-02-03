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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Симулятор выживания в нестрашном апокалипсисе I Am Future получил дату выхода в раннем доступе Steam
Игру делает армянская студия Mandragora.
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Разработчики из армянской студии Mandragora совместно с издательством tinyBuild определились с датой релиза в раннем доступе своего симулятора жизни в беззаботном апокалипсисе I Am Future.

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События I Am Future происходят в затопленном городе, где на крыше одного из небоскрёбов просыпается главный герой. Ему, как и полагается в играх подобного жанра, нужно будет заниматься обустройством базы, а ещё разгадыванием тайн цивилизации и своего внезапного пробуждения.

«Вы просыпаетесь на заросшей крыше небоскреба, вокруг – ни души. Космополис, некогда могучий город из стекла и металла, теперь лежит в руинах и затоплен. С коллапсом общества в противостоянии UNICORP с конкурирующими корпорациями, исследующими идеи трансгуманизма, поставлена точка. Теперь вам предстоит разгадать тайну последних дней цивилизации и вашего внезапного пробуждения здесь. Но только вы вольны решать, чем заняться дальше – можно строить своё собственное будущее и наслаждаться видом на то, что осталось от былого величия человечества», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Начав с нуля на пустой крыше, наш герой займётся исследованием окрестностей в городе, нахождением нужных ресурсов и приборов для обустройства. Ему нужно будет шаг за шагом выстроить сложную мультифункциональную базу для работы и жизни.

А собирать и обследовать придётся практически всё подряд: старые микроволновки, ржавые автомобили и древние компьютеры. Самое забавное начинается, когда герою наскучит одиночество и он примется заводить необычных друзей. Для этого ему нужно будет загружать искусственное сознание в построенные здания, слушать их мысли и советы, а также развивать с ними отношения. Можно ещё завести себе питомцев-дронов, которые пригодятся длля автоматизации рутинных задач.

По сфере интересов и списку доступных занятий у симулятора I Am Future дела обстоят неплохо. На крыше герой может заняться обустройством огорода, ловлей рыбы и готовкой еды. Враги тут тоже есть: периодически нашему выжившему придётся ставить защитные сооружения и отбиваться от волн мутировавшей живности.

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Теперь по дате релиза. Симулятор жизни в беззаботном апокалипсисе I Am Future появится в раннем доступе Steam уже 18 мая текущего года. Уже сейчас известно, что проект получит перевод на русский язык. На странице в магазине Valve также есть бесплатная демоверсия.

#tinybuild #i am future #mandragora
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