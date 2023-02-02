Стиль действительно уникальный.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Разработчики из Paradark Studio в данный момент заняты разработкой ExeKiller — одиночного экшена в стилистике ретрофутуристического вестерна. Главная роль здесь отведена охотнику за головами, перед которым стоит важная цель — выжить в постапокалиптическом антиутопичном мире.

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Поводом для написания данной заметки стала публикация геймплейного трейлера нового произведения, в котором отражены все его основные особенности: исследование локаций, истребление врагов, поиск предметов и даже передвижение на автомобиле.

В мире ExeKiller главный герой, охотник за головами, занимается поиском биочипов. Они не только передают данные о носителе, но также управляют его поведением. В этой игре разработчики намерены реализовать продуманную систему квестов с механикой принятия решений, которые действительно на что-то влияют. А ещё в ExeKiller будет динамическая смена погоды и разные природные явления.

«20 лет назад большая часть планеты сгорела в Великом пожаре. Смерть не щадила ни людей, ни животных. После катастрофы в живых осталось лишь 30% человечества, которым приходится ютиться на нескольких пригодных для существования клочках суши. Правительства пали и власть взяли корпорации. Мир катится в пучину хаоса и анархии. Добро пожаловать в Нью-Йорк 1998-го.

Вы – Экзекиллер, охотник за головами в мрачном мире будущего. Ваша главная задача – забирать ДУШ-и, биочипы, что передают сведения о своём носителе и управляют его поведением. Чипы производит одна из крупнейших корпораций, правящих Новой Землёй, и ДУША — это то, без чего человека просто не существует. Как играть в Exekiller, решаете только вы. К каждой ситуации существует множество подходов, а сюжет изобилует развилками и предполагает высокую реиграбельность», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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ExeKiller должна поступить в продажу в 2024 году, точной даты у проекта пока нет.