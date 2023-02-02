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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Mundfish продолжает выпускать коротенькие мультфильмы, посвящённые особым способностям, доступным главному герою Atomic Heart. В классическом советском стиле, в котором герой представлен в качестве самоотверженного пионера, сражающегося с потерявшим всякий страх перед обществом капиталистом-буржуем. На сей раз нашему вниманию представили способность «Телекинез», которая позволяет с безопасного расстояния швырять врагов о землю, не марая о них руки.

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Как это всё будет выглядеть непосредственно в игре, увидим уже 21 февраля на актуальных платформах.