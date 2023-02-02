Давненько в нашей редакционной новостной ленте не было материалов касательно бесплатных раздач в Epic Games Store. Причина простая: в большинстве случаев раздаваемые в EGS подарки не стоят внимания, а время необходимо перенаправлять на более приоритетные материалы. Сегодня, впрочем, данный порочный круг в Epic Games Store был разорван: в магазине началась бесплатная раздача Dishonored Death of the Outsider, а также City of Gangsters.
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Dishonored Death of the Outsider представляет собой самостоятельное приключение во вселенной Dishonored, где мы играем за Билли Лерк с её наставником Даудом и решаем проблемы в преступном мире Карнаки. Проект в своё время получил сравнительно тёплые отзывы. При этом важно помнить, что игру издаёт Bethesda Softworks, которая теперь входит в состав Xbox Game Studios, которая, в свою очередь, является игровым крылом Microsoft, приостановившей свою деятельность в России. Иными словами, пока что на российские аккаунты Epic Games Store игру забрать можно, но не факт, что это не ошибка со стороны Epic Games.
Что же касается City of Gangsters, то это инди-стратегия, действие которой разворачивается в Чикаго образца 1920-х годов. Нам необходимо будет создать преступную империю, начиная с мелких краж и заканчивая практически теневым управлением всем городом.
Оба подарка можно будет забрать вплоть до вечера следующего четверга, 9 февраля.