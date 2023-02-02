Оно и впрямь высокое.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В конце января в продажу поступил ремейк хоррора Dead Space. Проект получил высокие оценки прессы и игроков, и также к нему, по всей видимости, приобщился создатель оригинального хоррора Глен Скофилд, который прокомментировал работу студии EA Motive. По словам Скофилда, авторам ремейка удалось достойно подойти к работе, сохранив все аспекты оригинала и сделав их лучше. Проще говоря, EA Motive сделала образцово-показательный ремейк, полностью подтверждающий свой статус.

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Примечательно, что в декабре минувшего года Скофилд выпустил в свет похожий проект — космический хоррор The Callisto Protocol. Который, в отличие от ремейка Dead Space, получил обжигающе холодные отзывы и жалобы на многочисленные проблемы с производительностью и оптимизацией.