Братья Тарн и Зак Адамсы, которые на протяжении двадцати лет с различной степенью активности трудились над своим симулятором гномьей колонии Dwarf Fortress, могут смело заявить, что десятилетия труда оправдали себя: по состоянию на сегодняшний день им удалось заработать на своём творении $7,2 миллиона.
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Сколько это будет в сотнях тысяч копий, не уточняется, однако на начало января тираж Dwarf Fortress уже составлял полмиллиона экземпляров, и что-то нам подсказывает, что с тех пор он особо не увеличился.
При этом важно понимать, что значительная часть заработанных средств уйдёт на оплату налогов, зарплату сотрудникам и различные связанные с ведением дел расходы. Так что миллионерами девелоперов считать явно не стоит: вырученные с продаж игры средства позволят им обеспечить себе старость, которая, как нетрудно догадаться из времени, затраченное на производство Dwarf Fortress, не за горами.