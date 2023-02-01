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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
Даже если играть собрались в одиночный режим.
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В наши дни, когда интернет доступен везде, кроме самых глухих уголков планеты, требование постоянного присутствия в Сети в видеоиграх не выглядит неприемлемым. Тем не менее, многие геймеры-ретрограды не готовы принимать изменившуюся реальность игровой промышленности, поэтому им сегодняшнее известие о том, что «вампирский» боевик Redfall потребует обязательного подключения к интернету, вряд ли придётся по вкусу.

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Тем не менее, соответствующее требование в Redfall прописано, причём оно должно будет выполняться даже в том случае, если вы будете играть в одиночный режим.

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Redfall поступит в продажу 2 мая на PC и Xbox Series. Тогда-то и узнаем, станут ли все негативные моменты решающими для данного проекта.

#bethesda softworks #arkane studios #redfall
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