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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Знакомый волшебный мир в трейлере к скорому выходу Hogwarts Legacy
Кинематографичность происходящего радует.
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Разработчики Hogwarts Legacy сделали всё возможное, чтобы образ внутриигрового «Хогвартса» максимально соответствовал представленному в многочисленных кинофильмах про приключения юного волшебника со шрамом в виде молнии. А чтобы мы лишний раз в этом не сомневались, сегодня авторы проекта опубликовали приуроченный к скорому релизу Hogwarts Legacy видеоролик.

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Примечателен он тем, что в нём кратко демонстрируются знакомые локации, представители фауны, а также знакомые «механики» местного волшебного мира. В общем, можно констатировать, что воссоздание магического мира «поттерианы» в Hogwarts Legacy выполнено на высочайшем уровне.

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А как оно будет выглядеть непосредственно от лица геймеров, узнаем 10 февраля на актуальных платформах. Напомним, что действие игры разворачивается примерно за столетие до событий романов Джоан Роулинг, так что знакомые имена будут проскакивать вскользь и весьма опосредованно — разве что в виде упоминаний дальних родственников знакомых персонажей.

#hogwarts legacy
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