А ещё с торговцем можно будет поболтать и взять у него квестики.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Вчера, 31 января, состоялся выпуск свежего журнала Game Informer, на страницах которого была размещена большая (на 12 страниц) статья с новыми подробностями и скриншотами экшена ремейка Resident Evil 4. О содержимом статьи во всех деталях и нюансах рассказал известный блогер AestheticGamer, также известный как Dusk Golem.

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При разработке ремейка Resident Evil 4 разработчики из Capcom руководствуются ровно теми же принципами, что и в случае с обновлённой Resident Evil 2, например. То есть, всё лучшее и примечательное, чем был знаменит оригинал, бережно перенесут и улучшат. А все старые идеи скрепят новым геймплейными возможностями и уникальными «фишками».

Если говорить о совсем уж новых вещах, то разработчики намерены добавить в ремейк новые единицы оружия, несколько уникальных врагов и даже побочные квесты от торговца. Кстати, с торговцем теперь можно поболтать, если кому-то это важно. Авторы ремейка также пообещали, что все боссы и головоломки из оригинала обязательно будут на всех положенных для них местах.

Ещё Capcom позаботилась о том, чтобы заниматься исследованием мира Resident Evil 4 было интересно. Именно поэтому в игре появились новые альтернативные пути, дополнительные записки с пояснениями и необязательные побочные квесты с поиском предметов.

Битвы с боссами во многом будет следовать духу оригинала, но без изменений дело не обошлось. Что касается обновлённой героини Эшли, то авторы попытались сделать её более интересным и зрелым персонажем. Но характер девушки менять никто не стал, поэтому все раздражающие моменты из оригинала сюда тоже бережно перенесены.

Ключевое изменение в механике её взаимодействия с главным героем заключается в том, что в ремеке Леон больше не сможет оставлять Эшли в укромном местечке, спокойно разбираясь с врагами на уровне. По мнению геймдиректора Кадзунори Кадои, это противоречит общей концепции «быть вместе с Эшли». Но девушке можно будет приказать держаться позади. У героини нет полоски здоровья, но зато она станет полезной для Леона в некоторых новых игровых ситуациях, требующих взаимодействия обоих персонажей.

В ремейке Resident Evil 4 главный герой Леон станет более метким, QTE из игры полностью вырежут (спасибо, Capcom!),добавят новые анимации добивания ножом и не только. Наконец, в ремейке будет шесть схем управления, включая имитирующую оригинальную.

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Resident Evil 4 должна выйти 24 марта на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S. Издание Game Informer намерено опубликовать ещё больше подробностей и геймплейных фрагментов до конца текущего месяца.