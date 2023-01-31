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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Battlefield 2042 получила крупное обновление, возвращающее в игру систему классов бойцов
Великолепная четвёрка — штурмовик, инженер, разведчик и «саппорт» — снова в деле.
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О необходимости возвращения в Battlefield 2042 привычной для серии системы классов бойцов заговорили сразу же после релиза проекта: слишком уж «костыльной» и неуместной выглядела местная система специалистов, полностью лишившая игру чувства отыгрыша за самого себя. Больше года потребовалось на то, чтобы до разработчиков из DICE дошла необходимость «отката» до привычной системы классов, и вот, сегодня вместе с выходом обновления 3.2.0 этот радостный момент наконец-то настал.

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Как и положено, отныне в Battlefield 2042 представлены четыре игровых класса: штурмовик, поддержка, разведчик и инженер. Классы отличаются экипировкой и, как следствие, своей ролью на поле боя.

Класс штурмовика говорит сам за себя: это боец, вооружённый автоматом (штурмовой винтовкой), взрывчаткой, минами и дополнительными бронепластинами. В задачу инженера входит уничтожение вражеской и ремонт союзной техники, разведчик обеспечивает отряд дополнительными точками возрождения, предоставляет разведданные, наводит управляемое оружие на цели, а также обеспечивает огневое прикрытие. Боец поддержки же воскрешает павших бойцов, лечит раненых и снабжает союзников боеприпасами.

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Вместе с тем в обновлении 3.2.0 была переработана карта «Разрыв» и появилось новое оружие, новый глушитель, тепловизионный прицел, а также прицел большой кратности.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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