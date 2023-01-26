Полимерная струя называется.

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Будучи ретрофутуристическим экшеном с ролевыми элементами, Atomic Heart порадует наличием у персонажа сверхъестественных способностей. В частности, герой может отбрасывать противников, устраивать им электрический шок, «косплеить» Саб-зиро и многое другое. Сегодня разработчики из Mundfish в свежем мультике в нарочито советской стилистике с музыкой из «Чиполлино» продемонстрировали работу способности «Полимерная Струя».

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Героями мультфильма стали юный пионер, являющий собой пример человека новой формации, а также капиталист-буржуй, всячески отравляющий быт простых граждан и отличающийся крайней степенью невоспитанности и наглости. Чтобы проучить капиталиста, пионер применяет способность «Полимерная Струя», благодаря которой обездвиживает нарушителя порядка и устраивает ему быструю кремацию.

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Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля на всех актуальных платформах. В России — только через VK Play.