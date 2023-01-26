Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пионер наказывает наглого капиталиста в свежем мультике о способностях в Atomic Heart
Полимерная струя называется.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Будучи ретрофутуристическим экшеном с ролевыми элементами, Atomic Heart порадует наличием у персонажа сверхъестественных способностей. В частности, герой может отбрасывать противников, устраивать им электрический шок, «косплеить» Саб-зиро и многое другое. Сегодня разработчики из Mundfish в свежем мультике в нарочито советской стилистике с музыкой из «Чиполлино» продемонстрировали работу способности «Полимерная Струя».

реклама

Героями мультфильма стали юный пионер, являющий собой пример человека новой формации, а также капиталист-буржуй, всячески отравляющий быт простых граждан и отличающийся крайней степенью невоспитанности и наглости. Чтобы проучить капиталиста, пионер применяет способность «Полимерная Струя», благодаря которой обездвиживает нарушителя порядка и устраивает ему быструю кремацию.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля на всех актуальных платформах. В России — только через VK Play.

#atomic heart #mundfish
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Atomic Heart не будет официально распространяться в России и СНГ на консолях
Atomic Heart отправилась в печать, релиз — 21 февраля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
76
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
6
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
62
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
129
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
27
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
38
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
113
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
137
Лучшие видеокарты для майнинга в 2023 г.: обзор, оценка производительности и эффективности
10
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
211

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:00
Это в COD что ли? Да нормальным людям это говнище в принципе не нужно
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
Denis Belokopytov
21:00
Intel нужно демпить хотя бы в HEDT сегменте, а то он помер совсем, цены в космос улетели
56-ядерный процессор Intel Xeon W9-3495X Sapphire Rapids протестирован в Geekbench
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
20:59
я аватар посмотрел уже. лицуха в кинотеатре. 3D 48 кадров все дела. а чебурашку пусть население стран четвертого мира смотрит.
СМИ: США оказывают на Турцию давление, требуя прекратить принимать российские самолёты Boeing и Airbus в своих аэропортах
Евгений Самара
20:59
Американский расходник (мясо) - не кукарекай.
США допустили смягчение антироссийских санкций, но условия остаются неприемлемыми для РФ
Denis Belokopytov
20:58
zen 4 семплы набирали по ~ 1500 в одноядерном результате на 3.5ггц если нарастить частоту до 4.6 то в районе 2000 будет, хотя увидим когда выйдут Тредриперы к концу года.
56-ядерный процессор Intel Xeon W9-3495X Sapphire Rapids протестирован в Geekbench
spambomber22
20:58
Совсем у пендосов дела плохи, раз эту старую жiдовку достали из нафталина.
США допустили смягчение антироссийских санкций, но условия остаются неприемлемыми для РФ
dagnoparte
20:57
И что? Нам от этого плакать или над этим смеяться? Яндекс это голландская компания!
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
Эовейн Триада
20:56
Они примерно равны, плюс, минус. Но... там где не хватает fps на 4070Ti с DLSS будет 2х кратный отрыв. Скажем A Plague Tale новая, там не было лучей до последнего патча.
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
cibershot
20:56
Пендосы задергались, значит скоро зеленский режим падет. Добьют хахлатых
США допустили смягчение антироссийских санкций, но условия остаются неприемлемыми для РФ
Эовейн Триада
20:55
И зачем такая схема, если можно взять 4080 прямо сейчас? И не сидеть 2 года снижать настройки. А через 2 года уже будут 5000ые карты, сколько что, включая 4080, будут стоить непонятно. Кстати 3000 к...
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем