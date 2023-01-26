Самое главное, что бесплатно для владельцев Hitman 3.

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О том, что Hitman 3 в конце января получит обновление, в рамках которого будет преобразована в Hitman World of Assassination, нам было известно с самого начала этого года. Сказано — сделано: 26 января наступило, соответствующие изменения в игру внесены, релизный видеоролик опубликован.

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Напоминаем, что Hitman World of Assassination представляет собой игру-сборник, в которую включён весь контент новой трилогии Hitman, которая и называется World of Assassination. Помимо всего контента трилогии в обновление также включили вдохновлённый «рогаликами» режим Freelancer и поддержку технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS 3.

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Обновление является бесплатным для всех обладателей Hitman 3, ну а всем остальным за новинку придётся выложить стандартный для современных игр ценник в $70 или аналог в региональных валютах.