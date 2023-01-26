Анонсированная ещё в июне прошлого года экшен-стратегия Minecraft Legends, которая, впрочем, с настоящим «Майнкрафтом» делит разве что «кубический» мир и название, наконец-то добралась до стадии оглашения даты релиза. Отправиться в увлекательное путешествие можно будет 18 апреля этого года на всех актуальных платформах.
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Вместе с тем разработчики проекта поделились подробностями о его PvP-составляющей (многопользовательской). Задача в PvP-режиме проста: собрать силы и вместе с союзниками разгромить базу противника, и чем быстрее, тем лучше, ведь промедление позволит укрепить базу до статуса настоящей крепости — со стенами и башнями.
Согласно заявлениям разработчиков, PvP-режим отличается высокой степенью реиграбельности, так что проект явно рассчитан не на один вечер.