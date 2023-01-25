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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
СМИ считают, что студия 343 Industries больше не будет единолично работать над серией Halo
Дескать, ресурсов для этого у студии больше нет.
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В течение последних нескольких дней дальнейшая судьба серии Halo на фоне коммерческого провала Halo Infinite стала объектом слухов, споров и комментариев разработчиков. Инсайдеры утверждали, что студию 343 Industries отстранят непосредственно от разработки, переведя коллектив в статус своеобразных координаторов. Впоследствии 343 Industries в комментарии, больше похожем на угрозу, опровергла эти слухи, ну а теперь тема получила продолжение.

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Как передают источники издания IGN, маловероятно, что 343 Industries останется единоличным разработчиком игр серии Halo. Насколько известно источникам IGN, 343i потеряла около четверти сотрудников, и на сегодняшний день физически не способна самостоятельно работать над масштабными играми в этой вселенной.

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Кто будет помогать 343 Industries в этом важном деле, пока неизвестно. Одно ясно: если информация от инсайдеров правдива, то франшиза Halo имеет все шансы «обмельчать», превратившись в серию второго эшелона. Что, впрочем, вовсе не означает, что франшиза от этого станет хуже с геймплейной и сюжетной точек зрения.

#343 industries #halo infinite
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