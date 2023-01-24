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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Factorio объяснили инфляцией решение о поднятии цены на свой проект
Зато честно.
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Так уж сложилось, что инфляция в мире, в основном в той его части, которая считает себя «развитой» и «цивилизованной», бьёт все полувековые антирекорды. В связи с этим покупательная способность денег снижается, а цены корректируются в соответствии с новой реальностью. Не обходит стороной инфляция и видеоигры: то крупные издатели заявят о необходимости поднятия ценников с $60 до $70, то разработчики поменьше сошлются на аналогичную причину. В частности, авторы фабричного симулятора Factorio сообщили, что с 26 января цена на игру поднимется с 30 долларов до 35, и связано это с инфляцией.

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По словам разработчиков из Wube Software, с 2016 года, когда Factorio появилась в раннем доступе, в мировой экономике многое изменилось, поэтому ценник необходимо поднять. Стоит отметить, что разработчики ещё поскромничали, поскольку уровень инфляции за шесть лет явно превышает те 17,5 %, на которые увеличивается стоимость Factorio. Кроме того, девелоперы поступили по-человечески и сообщили о поднятии цены заранее, тем самым предоставив всем желающим возможность приобрести игру по «старой» цене.

#factorio #wube software
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