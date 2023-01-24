Но где-то это мы уже видели, правда?

Разработчики из студии The Station совместно с издательством Thunderful Games анонсировали SteamWorld Build — градостроительную стратегию, которая ранее проходила под кодовым именем Coffee.

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SteamWorld Build предложит игрокам стать проектировщиком большого шахтёрского городка, населённого паровыми роботами. Под поселением геймера находится шахта, которая является верным спасением для жителей.

Набор занятий в новой игре будет вполне себе ожидаемый для такого случая: копание земли, постройка домов для поселенцев, расширение владений и тому подобные вещи. Ещё разработчики дали понять, что грамотное распоряжение ресурсами — ключевая геймплейная составляющая SteamWorld Build.

«Станьте архитектором шахтерского городка SteamWorld! Копайте землю и возводите дома для своих граждан-пароботов, кормите их и развлекайте. Под вашим городом есть заброшенная шахта, и, по слухам, она заполнена древними технологиями, которые содержат ключ к спасению от надвигающейся гибели. Используйте природные ресурсы над землей и обильные руды, погребенные в шахте, чтобы расширить свой город. Стимулируйте новые жилые уровни присоединяться к поиску, чтобы копать глубже, раскапывать несметные богатства и, в конечном итоге, помогите им удрать с планеты!» — гласит официальное описание проекта.

По мере того, как город расширяется во всех направлениях, в поселение будут приходить новые виды паровых персонажей — и их потребности все сложнее удовлетворять. Чтобы все были довольны, игроку нужно убедиться, что все работают изо всех сил. Для этого важно покупать предметы, чтобы повысить эффективность зданий. А ещё обеспечивать непрерывное движение потока товаров вверх и вниз по шахте, ускоряя шахтеров с помощью поощрительных разрядов электричества.

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Релиз SteamWorld Build должен состояться в текущем году на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S.