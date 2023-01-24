Впрочем, от проблем с покупкой как таковой это не спасает.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Некоторое время назад Valve пообещала, что проведёт в Steam специальный «фестиваль», посвящённый различным градостроительным и прочим «созидательным» играм. Сказано — сделано: «фестиваль» начался, и по своей сути он представляет распродажу соответствующих тематических проектов, которые можно приобрести с большими скидками.

реклама

Таким образом, если вы готовы танцевать с бубном в плане пополнения своего Steam-кошелька, то сейчас отличная возможность затариться различными градостроительными симуляторами и стратегиями по доступным ценам. Среди доступных к покупке игр, например, следующие:

Cities Skylines за 149 рублей (скидка 70 %);

Satisfactory за 359 рублей (скидка 40 %);

Northgard за 154 рубля (скидка 70 %);

Valheim за 304 рубля (скидка 30 %);

ARK Survival Evolved за 108 рублей (скидка 75 %).

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Акция продлится вплоть до вечера 30 января.