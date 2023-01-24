Некоторое время назад Valve пообещала, что проведёт в Steam специальный «фестиваль», посвящённый различным градостроительным и прочим «созидательным» играм. Сказано — сделано: «фестиваль» начался, и по своей сути он представляет распродажу соответствующих тематических проектов, которые можно приобрести с большими скидками.
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Таким образом, если вы готовы танцевать с бубном в плане пополнения своего Steam-кошелька, то сейчас отличная возможность затариться различными градостроительными симуляторами и стратегиями по доступным ценам. Среди доступных к покупке игр, например, следующие:
- Cities Skylines за 149 рублей (скидка 70 %);
- Satisfactory за 359 рублей (скидка 40 %);
- Northgard за 154 рубля (скидка 70 %);
- Valheim за 304 рубля (скидка 30 %);
- ARK Survival Evolved за 108 рублей (скидка 75 %).
Акция продлится вплоть до вечера 30 января.