Даже слишком. Даже очень.

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Разработчик ролевой игры, отсылающей к классической дилогии Fallout, представил новые наглядные материалы. Глава студии New Blood Interactive (а название какое!) Дэйв Ошри проектирует для своего детища необычный мир с элементами ретрофутуризма. Кажется, это всё слишком похоже на Fallout — вплоть до мелких деталей.

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На представленных скриншотах изображены диалоговые окна, анимации оружия, движения случайных персонажей, интерфейс и многое другое. Создавать дивный мир проекта, так похожего на классику от Interplay, Дэйву Ошри помогают композитор Марк Морган (приложил руку к написанию музыки для Wasteland 2, Planescape: Torment и Fallout), а также дизайнер Адам Лацко (Project Van Buren).

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Даты выхода у этого проекта пока нет. Даст ли Bethesda этим ребята завершить начатое — тоже отдельный вопрос.