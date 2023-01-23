Разработчик ролевой игры, отсылающей к классической дилогии Fallout, представил новые наглядные материалы. Глава студии New Blood Interactive (а название какое!) Дэйв Ошри проектирует для своего детища необычный мир с элементами ретрофутуризма. Кажется, это всё слишком похоже на Fallout — вплоть до мелких деталей.
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На представленных скриншотах изображены диалоговые окна, анимации оружия, движения случайных персонажей, интерфейс и многое другое. Создавать дивный мир проекта, так похожего на классику от Interplay, Дэйву Ошри помогают композитор Марк Морган (приложил руку к написанию музыки для Wasteland 2, Planescape: Torment и Fallout), а также дизайнер Адам Лацко (Project Van Buren).
Даты выхода у этого проекта пока нет. Даст ли Bethesda этим ребята завершить начатое — тоже отдельный вопрос.