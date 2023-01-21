Данный проект надо мягкой землёй укрыть, а не перезапускать.

Ремастер Warcraft III с подзаголовком Refunded оказался настолько неудачным и настолько больно ударил по и без того подмоченной репутации Blizzard, что единственным разумным решением в данной ситуации будет сделать вид, что никакого ремастера не выходило. Возможно, именно этим Blizzard сейчас и занимается, пытаясь усовершенствовать неудачный продукт. В частности, пользователи стали сообщать, что Blizzard начала рассылку опросников, в которых интересуется мнением геймеров о концепции «мягкого перезапуска» Warcraft III Reforged.

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Согласно неутверждённому пока плану, в перезапуск ремастера включат системы рейтингового режима и кланов, внедрят поддержку турниров и пользовательских кампаний, а также добавят таблицы лидеров. Кроме того, судя по опроснику, Blizzard собирается усовершенствовать визуальную составляющую проекта, переработать интерфейс и окружение, а также оптимизировать игру таким образом, чтобы она занимала меньше пространства на накопителе.

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Важно понимать, что любовь геймеров к Warcraft III не знает границ, и именно она стала причиной того, что неудачный ремастер был принят в штыки. Возможно, если провести масштабную работу над ошибками, то Blizzard удастся восстановить своё доброе имя.