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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 станет самым крупным в истории студии
Так заявлено.
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CD Projekt RED сообщила, что дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 должно стать самым крупным из всех тех, что когда-нибудь были выпущены компанией. Соответствующая информация была озвучена в рамках интервью изданию Parkiet специалистом по связям с инвесторами Мареком Бугдолом.

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Также представитель CD Projekt RED дал понять, что работа над дополнением идёт по плану, поэтому студия, как и прежде, намерена выпустить его в текущем году. Бугдол не стал уточнять, когда разработчики развернут маркетинговую кампанию игры, чтобы не давать лишних намёком о предварительных сроках её выхода.

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CD Projekt RED надеется, что дополнение Phantom Liberty привлечёт внимание к Cyberpunk 2077 не только тех людей, кто уже играл в неё, но и новичков. Напомним, второй трейлер DLC был представлен в рамках церемонии награждения The Game Awards 2022. Тот самый ролик дал нам понять, что одну из ключевых ролей в дополнении сыграет актёр Идрис Эльба.

#игры #cd projekt red #cyberpunk 2077
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Интересно, будет ли там русская локализация, и если нет, как быстро ее сделают наши студии.
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 станет самым крупным в истории студии
KGBT+ v2
18:36
Обычно долгожителями становтся игры для которых можно делать свои моды (адд-оны), новые карты, модели, скрипты и т.д. Примеры: Серия rFactor, серия Arma, серия Neverwinter Nights и множество других.
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