CD Projekt RED сообщила, что дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 должно стать самым крупным из всех тех, что когда-нибудь были выпущены компанией. Соответствующая информация была озвучена в рамках интервью изданию Parkiet специалистом по связям с инвесторами Мареком Бугдолом.
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Также представитель CD Projekt RED дал понять, что работа над дополнением идёт по плану, поэтому студия, как и прежде, намерена выпустить его в текущем году. Бугдол не стал уточнять, когда разработчики развернут маркетинговую кампанию игры, чтобы не давать лишних намёком о предварительных сроках её выхода.
CD Projekt RED надеется, что дополнение Phantom Liberty привлечёт внимание к Cyberpunk 2077 не только тех людей, кто уже играл в неё, но и новичков. Напомним, второй трейлер DLC был представлен в рамках церемонии награждения The Game Awards 2022. Тот самый ролик дал нам понять, что одну из ключевых ролей в дополнении сыграет актёр Идрис Эльба.