Первый набор миссий планируют выпустить до конца этого года.

Как известно, главным смыслом создания Overwatch 2 был кооперативный PvE-режим, в котором агенты возрождённой организации Overwatch выполняют сюжетные задания в различных точках планеты. Так уж вышло, что процесс создания данного кооперативного режима забуксовал, в итоге в октябре прошлого года Overwatch 2 вышла в так называемом раннем доступе — только с сетевым режимом на борту.

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До сих пор никаких сведений о PvE-режиме не поступало, однако сегодня геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер уточнил, что кооператив начнёт появляться в игре постепенно — с планом по выпуску первого набора соответствующего контента до конца текущего года.

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По словам Келлера, такое решение «трудное, но правильное»: с таким подходом фанаты Overwatch 2 не только не будут вынуждены ждать огромный период времени до выхода полного набора PvE-контента, но и смогут постепенно знакомиться с сюжетной линией игры. Которая, справедливости ради, на данный момент никак не представлена и никак не подаётся — если, конечно, не считать за подачу сюжета редкие комментарии персонажей, вспоминающих своё прошлое.