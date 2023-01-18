Detroit Become Human считается многими любителями видеоигр как лучшее творение студии Quantic Dream. Данное интерактивное кино, посвящённое сосуществованию людей и полностью повторяющих человеческое поведение андроидов, привлекло внимание огромного числа геймеров, которых на сегодняшний день, согласно официальной статистике от студии, насчитывается уже свыше восьми миллионов.
реклама
Релиз Detroit Become Human состоялся весной 2018 года на PlayStation 4 и зимой 2019-го — на PC. Проект получил широкое признание не только за колоссальную вариативность прохождения и, как следствие, высокую степень реиграбельности, но и за поднятие весьма насущных проблем.