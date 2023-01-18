Как говорится, достойной игре достойные продажи.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Detroit Become Human считается многими любителями видеоигр как лучшее творение студии Quantic Dream. Данное интерактивное кино, посвящённое сосуществованию людей и полностью повторяющих человеческое поведение андроидов, привлекло внимание огромного числа геймеров, которых на сегодняшний день, согласно официальной статистике от студии, насчитывается уже свыше восьми миллионов.

реклама

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Релиз Detroit Become Human состоялся весной 2018 года на PlayStation 4 и зимой 2019-го — на PC. Проект получил широкое признание не только за колоссальную вариативность прохождения и, как следствие, высокую степень реиграбельности, но и за поднятие весьма насущных проблем.