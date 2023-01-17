Атмосферные.

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Разработчики из южнокорейской ROOTNSTUDIO выпустили тизер-трейлер своего хоррора White Day 2: The Flower That Tells Lies. Параллельно с этим также были представлены новые скриншоты проекта, который является продолжением White Day: A Labyrinth Named School.

реклама

Действие сиквела будет происходить в знакомой поклонникам оригинала школе Ён Ду, куда группа студентов прибывает вечером для проверки известного там слуха о появлении призрака погибшей девушки Сон А. Во главе группы — школьница Су Дзин, которую подозревают в убийстве Сон А из-за ревности. Во всех этих душевных делах придётся разбираться геймеру.

Сам трейлер длится меньше полутора минут и демонстрирует основных персонажей, а ещё немного страшных вещей и кусочки реального геймплея.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

White Day 2: The Flower That Tells Lies должна поступить в продажу на ПК (точно будет релиз в Steam, но официальная страница игры там ещё не появилась). Даты релиза мы пока не знаем.