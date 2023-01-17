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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер и скриншоты White Day 2: The Flower That Tells Lies — хоррора про японскую школу и призрак девушки
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Разработчики из южнокорейской ROOTNSTUDIO выпустили тизер-трейлер своего хоррора White Day 2: The Flower That Tells Lies. Параллельно с этим также были представлены новые скриншоты проекта, который является продолжением White Day: A Labyrinth Named School.

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Действие сиквела будет происходить в знакомой поклонникам оригинала школе Ён Ду, куда группа студентов прибывает вечером для проверки известного там слуха о появлении призрака погибшей девушки Сон А. Во главе группы — школьница Су Дзин, которую подозревают в убийстве Сон А из-за ревности. Во всех этих душевных делах придётся разбираться геймеру.

Сам трейлер длится меньше полутора минут и демонстрирует основных персонажей, а ещё немного страшных вещей и кусочки реального геймплея.

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White Day 2: The Flower That Tells Lies должна поступить в продажу на ПК (точно будет релиз в Steam, но официальная страница игры там ещё не появилась). Даты релиза мы пока не знаем.

#rootnstudio #white day 2 the flower that tells lies
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шопоголик
20:30
исписался неинтересно
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БАБУЙНЯ
20:29
говнодёр
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
Каа
20:28
Чё куришь? Знатная дурь! Я серьёзно! Зеля поделился?
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