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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Похожая на Civilization стратегия Old World получила второе дополнение, посвящённое древним религиям
DLC, как полагается, содержит в себе много контента.
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Разработчики из Mohawk Games совместно с Hooded Horse выпустили крупное дополнение к своей исторической 4X-стратегии Old World — уже второе по счёту. Само DLC получило название The Sacred and The Profane, оно посвящено религиям древнего мира.

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С установкой второго дополнения в игре появится свыше 350 тематических событий, 10 новых черт персонажей (основные, событийные и уникальные), персонажи-священнослужители при дворе (дают задания, предлагают проекты), а также 6 исторических личностей. О последних из перечисленных стоит рассказать поподробнее, вот они:

  • Мани, основатель манихейства;
  • Павел, ярый христианский проповедник и один из первых апостолов;
  • Иосиф, иудейский мятежник, полководец и ученый;
  • Остан, один из величайших мистиков, которому молва приписывает умение обращаться с колдовством;
  • Сапфо, греческая поэтесса;
  • Гипатия, философ и ученая из Александрии.

Ещё дополнение The Sacred ant The Profane добавило в оригинальную Old World механику религиозного раскола: если династия игрока вызовет недовольство у одной из религий, в городах, где её исповедуют, будет копиться недовольство, которое может привести к мятежам и серьезным долгосрочным последствиям. Наконец, DLC добавило в игру новых «культовых» проектов для городов. С новыми событиями появились и новые «культовые» улучшения для городов, а также улучшения для уже имеющихся святилищ. Каждое из них оказывает свой эффект на царство геймера.

Создатели The Sacred and The Profane подчёркивают, что дополнение позволяет посмотреть, как развивалась бы история цивилизаций, если бы события разворачивались иначе. Игроки окунутся во времена, когда «главные мировые религии были ещё молоды, а древние империи вынуждены были считаться с многочисленными верующими и искать компромиссы».

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Сама же игра Old World предлагает геймерам взять под управление целую династию и провести её сквозь века, играя за несколько поколений правителей. Здесь можно и нужно заключать браки ради политической выгоды, растить наследников и выстраивать отношения со знатными семьями царства игрока. Создатели стратегии подчёркивают, что «в жестоком, неумолимом мире монархов нет ничего крепче родственных уз»

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#old world #mohawk games #hooded horse
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