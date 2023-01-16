Разработчики из студии Black Tower Basement совместно с издательством Nordcurrent Labs назвали точную дату выхода пиксельного экшена Greedventory. Проект должен поступить в продажу 20 апреля, обзавестись своей копией игроки смогут в Steam начиная с 20 апреля. По случаю анонса даты релиза разработчики выпустили новый трейлер.
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Одной из отличительных особенностей Greedventory является уникальная боевая система, в которой для всех основных действий главного героя (атака, защита, парирование атак) используется только мышь, а клавиатура нужна для контроля передвижений и использования заклинаний.
«Greedventory — это великолепная ролевая игра с пиксельной графикой, в которой единственное, что стоит между вами и постыдно быстрой смертью, — это ваша мышь. Наносите удары, парируйте и накладывайте мощные заклинания на своих врагов, собирайте всё более великолепные сокровища и снаряжение, заблудитесь в прекрасном жестоком мире, уничтожьте многовековое не очень секретное общество и станьте героем, которым вы действительно не хотите быть!
В мире, где магические артефакты распространены, правит древнее братство, стремящееся собрать и сохранить все грани древней магии. Главное правило выживания здесь — всегда быть в курсе того, что вас окружает, и держать свои рефлексы в идеальной форме, поскольку царство управляется жадностью, и ни одно смертное существо не может устоять перед желанием украсть, солгать и бросить вас на растерзание волкам. если это означает, что они получают что-то за ваши хлопоты», — гласит официальное описание проекта в Steam.
За всеми остальными сведениями по Greedventory следует обратиться к её официальной страничке в цифровом магазине Valve.