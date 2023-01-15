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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Фанатская версия TES IV Oblivion на движке TES V Skyrim выйдет в свет в 2025 году
Начало 2023-го же — лучший момент, чтобы об этом объявить, очевидно.
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Работа над проектом Skyblivion, представляющим собой фанатское воссоздание The Elder Scrolls IV Oblivion на движке The Elder Scrolls V Skyrim, продолжается так долго, что можно было предположить, что мы никогда не увидим его в финальном виде. Справедливости ради, в отношении Skyblivion сегодня мало что поменялось, разве что разработчики огласили весьма размытое «окно» релиза — 2025 год — которое ещё может не раз измениться.

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Энтузиасты понимают, что игроки уже не просто заждались, а натурально успели постареть за те годы, что пребывают в ожидании Skyblivion, но разработка игр, особенно когда она проводится небольшой группой фанатов в свободное время, занимает время. Тем не менее, на сегодняшний день процесс уже достиг того этапа, когда можно заявить о том, что финальная версия проекта обретает видимые очертания, а её релиз состоится в 2025 году.

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Трудно сказать, зачем в 2025 году нужен будет проект на столь морально устаревшем движке, но раз уж энтузиасты за него взялись, то надо доделать до конца — такой подход сам по себе достоин уважения.

#the elder scrolls v skyrim #the elder scrolls iv oblivion
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