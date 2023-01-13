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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft показала полчаса игрового процесса пиратского экшена Skull and Bones
Уши Assassin’s Creed IV Black Flag здесь торчат повсюду.
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Быть может, релиз Skull and Bones и был отложен примерно на месяц, но это ни в коей мере не нарушает планы Ubisoft по продвижению проекта. Сегодня, например, компания провела демонстрацию геймплея грядущей новинки продолжительностью аж в полчаса, в ходе которых нам не только показали различные локации игрового мира, но и основные элементы игрового процесса.

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Самым важным элементом геймплея Skull and Bones, естественно, является морской бой: игрокам необходимо управлять не только вектором движения своего корабля и регулировать скорость путём сворачивания/разворачивания парусов, но и оперативно принимать решения о применении тех или иных видов вооружения. В целом морской бой в Skull and Bones, как и задумывалось изначально, является в значительной степени копией таковых из Assassin’s Creed III и, по большей части, из Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Rogue.

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В процессе прохождения мы будем брать задания, путешествовать по Индийскому океану, грабить награбленное, в общем, пиратствовать на широкую ногу. Релиз игры состоится во втором квартале этого года.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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