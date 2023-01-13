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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Розданную в EGS подарочную копию Kerbal Space Program начали изымать с российских аккаунтов
Вы понимаете, почему.
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На прошлой неделе и вплоть до минувшего четверга в Epic Games Store можно было в качестве подарка можно было забрать симулятор руководителя космической программой вымышленного народа в вымышленной вселенной Kerbal Space Program. Несмотря на то, что издателем проекта числится подразделение Private Division, принадлежащее ушедшей с российского рынка компании Take-Two Interactive, игру можно было забрать свободно на российскую учётную запись.

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По всей видимости, в Private Division узнали о своём просчёте, поэтому сейчас пользователи EGS из России стали сообщать о том, что подарочная версия Kerbal Space Program исчезла у них с учётной записи, а на почту стало приходить сообщение о «возврате средств». Стоит отметить, что данная практика стала в конце февраля — начале марта прошлого года вполне типичной: многие игры от «объявивших бойкот» России издателей, купленные за несколько дней/часов до объявления ими о своём уходе, точно также изымались с возвращением средств.

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Важно помнить, что такова специфика «цифровизации»: вы по факту не владеете своими купленными/подаренными играми, и их в любой момент под любым предлогом могут у вас забрать, перекрыть к ним доступ и так далее. Что мы, собственно, и наблюдаем.

#epic games #epic games store #kerbal space program
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